Les nouveaux restaurant les plus attendus à Paris en 2025

En ce début d’année, une belle brochette de talents, suivis et soutenus par Time Out depuis longtemps, se mettent enfin à leur compte. Serait-ce le début de la fin de la tendance des chefs volants ? Quoi qu’il en soit, on a hâte de tester ces nouvelles tables végétales, franco-françaises, coréennes ou japonaises qui débarquent dès janvier !

Daimant Saint-Honoré

Crédit : Léo Kharfan

Alice Tuyet étend son empire végétal ! Elle bisse son Faubourg Daimant avec ce Daimant Saint Honoré à la place de l’Absinthe de Michel Rostang en face du marché Saint-Honoré. Elle bénéficiera d’une belle terrasse et d’un foyer où faire griller des légumes. Car évidemment, on y retrouvera la même approche zéro protéine animale dans des assiettes lustrées de sauce légumière et de kif. Vu le quartier, le chaland sera sans doute plus vrai que faubourgeois, mais qui n’a pas besoin d’une croquette au champi en revenant d’un shopping place Vendôme ?

Où ? 24 place du Marché-Saint-Honoré, Paris 1er

Jip

© DR

Marqués par les assiettes aussi inventives qu’asiatiques servies chez CAM en 2018, les foodies sautent sur les rares résidences parisiennes du chef coréen d’Esu Lee (Mokoloco, Chez Stina, Au Passage…). Bonne nouvelle, il va – enfin – ouvrir sa propre adresse : Jip (soit le foyer dans la langue de Samsung). A quoi s’attendre ? Des recettes coréennes Bim bim bap hourra !

Où ? 112 rue de la Roquette, Paris 11e.

Quand ? Le 7 janvier



Joie de Vivre

Les travaux, on sait quand ça commence… Florent Ciccoli prévoyait d’ouvrir sa nouvelle adresse en novembre, ça sera sans doute plutôt janvier 2025 ! Mais si le calendrier glisse un peu, l’idée reste la même : ce serial ouvreur (l’Orillon, le Café du Coin) s’éloigne du bistrot parigot dans son jus pour proposer un restaurant srilankais à la place d’un ancien traiteur chinois !

Où ? 117 rue du Chemin-Vert, Paris 11e.

Quand ? Courant janvier



Romain Meder



© Maki Manoukian

Habitué à mettre son talent dans les prestigieuses adresses des autres (le Plaza Athénée, le Domaine de Primard…), Romain Meder s’installe enfin chez lui à Paris. Il va reprendre Garance dans le 7e, chic adresse où a débuté Alexis Bijaoui. On a très hâte d'aller goûter la cuisine bucolique au plus près des producteurs de ce chef hors norme.



Où ? 34 rue Saint-Dominique, Paris 7e.

Quand ? Courant mars



Wani

Ancien chef du restaurant végétal Botanique reconverti dans l’événementiel, Sugio Yamaguchi ajoute une ligne son CV en ouvrant Wani, son propre salon de thé. Au menu, outre des infusions et des pâtisseries, il proposera des assiettes salées, notamment son célèbre céleri rémoulade avec lequel il a remporté le championnat du monde 2022 !

Où ? 7 ter rue Saint-Placide, Paris 6e.

Quand ? Début janvier





Restaurant Masa Ikuta

© DR

Masahide Ikuta (enfin) à la maison. Le chef japonais formé qui a fait des étincelle aux Enfants du Marché n’avait encore jamais eu de restaurant à lui. C’est chose faite avec ce petit restau de 35 couverts en plein 11e. Au menu, un retour à la gastronomie française de ses débuts quand il était chez Bruno Verjus ou Stéphane Jego de l’Ami Jean mais avec un twist nippon.



Où ? 26bis rue de la Fontaine au Roi, Paris 11e

Quand ? Courant mars





Camille Saint M’Leux

© Clemence Losfeld

Le chef qui s’était fait connaitre à la villa 9Trois de Montreuil et en remportant la victoire lors de la sélection française de la S.Pellegrino Young Chef Academy 2023 a trouvé son restaurant à lui. A l’opposé de Montreuil (géographiquement et culturellement) il s’installe dans le 16e arrondissement à la place de Tang, mythique restaurant chinois. Le chef nantais dont la mère est architecte va apporter un soin particulier à la décoration de son adresse.

Où ? 25, rue de La Tour, Paris 16e

Quand ? Courant avril