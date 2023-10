Les petits mots de Thomas Lélu s’affichent en galerie dans une expo déjà virale

“Today I did noting” (sic) ; “Blow jobs are jobs too”. Les aphorismes et affirmations à l’encre bleue de Thomas Lélu nourrissent nos feeds Insta depuis plus d’un an. Plus ou moins spirituels, toujours euphorisants, les petits mots ou “quotes for today” postés chaque jour par l’artiste sont presque devenus les mantras de cette ”sad generation with happy pictures” gavée au scroll et à l’Aperol à laquelle il ne cesse de faire référence. Voilà qu’ils s’affichent désormais en grand sur les murs du nouvel espace de la Cité, galerie d’art contemporain dont Thomas Lélu est directeur depuis 2018.

Sous une immense et impressionnante verrière, trônant sur des murs en pierre ou dans des alcôves blanches immaculées, les mots de l’artiste se déclinent tantôt en noir sur blanc, tagués sur de larges toiles, tantôt en agrandissement de ses notes “originales”. C’est drôle, et forcément très instagrammable… Au vernissage, quelques VIP vêtus de noir posent devant une toile “Offline is the new luxury”, coupe de Ruinart à la main, avant de partager l’image dans leurs stories. A ce niveau-là, c’est presque de l’ordre de la performance. Gratuite, l’exposition court jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Comble du chic : s’y rendre et ne rien poster. Voyons combien d’entre nous y arriveront.

© Thomas Lélu

Où ? La Cité, 71 rue Réaumur, Paris 2e.

Quand ? du 6 au 12 octobre.

Combien ? gratuit.