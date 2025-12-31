Les 15 moments forts de 2025 à Paris

De la Seine ouverte à la baignade à la fête de fermeture de Beaubourg, en passant par le sacre du PSG, retour sur les 15 événements qui ont marqué l’année parisienne.

Inauguration du mémorial LGBTQIA+

© Guillaume Bontemps/Ville de Paris

Le 17 mai, Paris a inauguré dans le jardin du Port-de-l’Arsenal (12e) un mémorial dédié aux personnes LGBTQIA+ persécutées à travers l’histoire, porté par l’association Les « Oublié-e-s » de la Mémoire et conçu par l’artiste Jean-Luc Verna. Le monument, une baguette magique géante de 5 mètres sur 7 mètres, a été dévoilé à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Sacre du PSG en Ligue des champions

© Guillaume Bontemps/Ville de Paris

Porté par un doublé de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des champions de son histoire en s’imposant largement face à l’Inter Milan (5-0) en finale, le samedi 31 mai 2025 à Munich. Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, le PSG désigné meilleur club masculin de la saison et Luis Enrique meilleur entraîneur de l’année. Ici, c’est Paris.

Réouverture la Gaîté Lyrique

© Arty Farty

Malgré d’importantes difficultés financières et six mois de fermeture en 2025, dont 100 jours d’occupation par de jeunes migrants, la Gaîté Lyrique a annoncé une reprise progressive de ses activités à partir de juin 2025, avant une réouverture quotidienne prévue à compter du 13 janvier 2026.

Éclosion de la forêt urbaine de l’Hôtel de Ville

© Josephine Brueder/ville de paris

Inaugurée le 21 juin 2025, la forêt urbaine du parvis de l’Hôtel de Ville a transformé 2 500 m² de bitume en un nouvel îlot végétalisé, densément planté et partiellement en pleine terre, dans la lignée des opérations de verdissement menées place de Catalogne et au bois de Charonne.

Retour de la vasque olympique aux jardins des Tuileries

© Guillaume Bontemps /Ville de Paris

Figure emblématique des Jeux de Paris 2024, la vasque a été de nouveau installée dans le jardin des Tuileries à l’été 2025. Le ballon, visible dans le ciel parisien du 21 juin au 14 septembre, a marqué le retour de ce dispositif spectaculaire lors de la Journée olympique et paralympique et jusqu’à la Fête du sport instaurée à la rentrée.

Reprise de la baignade dans la Seine

© Antoine Besse

À partir du 5 juillet 2025, la baignade a de nouveau été autorisée dans la Seine à Paris, une première depuis 1923, avec l’ouverture de trois zones aménagées et gratuites au Bras Marie, au Bras de Grenelle et au quai de Bercy, rendues possibles par plusieurs années de travaux et 1,4 milliard d’euros investis dans le Plan baignade, dans le cadre de l’héritage des Jeux olympiques.

Installation permanente des statues des femmes illustres porte de la Chapelle

© Guillaume Bontemps/Ville de Paris

Révélées lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, les dix statues dorées de femmes illustres, hautes de quatre mètres et parmi lesquelles figurent Simone de Beauvoir et Simone Veil, ont été installées durablement rue de la Chapelle, dans le 18e arrondissement.

Le Tour de France passe pour la première fois à Montmartre

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Le dimanche 27 juillet 2025, le Tour de France a osé un (triple) passage inédit par la butte Montmartre avant de rejoindre les Champs Elysées. Petit clin d’œil à l’épreuve de vélo des Jeux olympiques de Paris 2024 qui a pimenté une dernière étape jugée souvent trop sage.

Réouverture des tours de Notre-Dame de Paris

© Josephine Brueder/ville de paris

Pendant les Journées européennes du patrimoine, les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont rouvert au public, six ans après l’incendie d’avril 2019, aboutissement d’un chantier hors norme piloté par l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et accompagné d’un nouveau parcours de visite immersif, pensé pour redonner à voir ce monument majeur de l’architecture gothique.

Entrée de Robert Badinter au Panthéon

© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Mort le 9 février 2024 à Paris, dans le 6e arrondissement, Robert Badinter est entré au Panthéon un an plus tard, le 9 octobre 2025, une date choisie pour coïncider avec le 44ᵉ anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France, combat majeur de cette figure centrale de la justice française.

Casse spectaculaire dans la galerie d’Apollon du Louvre

© Antoine Mongodin

Au matin du 19 octobre, huit bijoux ont été dérobés dans la galerie d’Apollon du musée du Louvre lors d’un braquage éclair de sept minutes, mené par un commando de quatre personnes. Le préjudice financier a été évalué à 88 millions d’euros par la conservatrice du musée, une somme qualifiée d’« extrêmement spectaculaire » par la procureure, sans commune mesure toutefois avec le préjudice historique subi.

Grande fête pour la fermeture du Centre Pompidou

© Antoine Besse

En amont de son chantier de rénovation début 2026, le Centre Pompidou a amorcé en 2025 la fermeture progressive de ses espaces, avant un adieu festif avec Because Beaubourg les 24 et 25 octobre 2025. L’événement, organisé avec le label Because Music, a réuni près de 40 000 personnes autour de showcases et performances, dont un DJ set surprise de Thomas Bangalter (ex-Daft Punk), pour saluer une dernière fois Beaubourg.

Inauguration de la nouvelle Fondation Cartier

© Jean Nouvel / ADAGP, Paris, 2024

La Fondation Cartier a inauguré ses nouveaux espaces au 2, place du Palais-Royal, quittant son site historique du boulevard Raspail. Entièrement réinventé par l’architecte Jean Nouvel, le bâtiment déploie 6 500 m² (soit cinq fois plus que l’ancienne adresse) et ouvre ce nouveau chapitre avec « Exposition Générale », une exposition retraçant quarante ans d’art contemporain.

Commémorations des dix ans des attentats du 13-Novembre

© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Paris et Saint-Denis ont commémoré les dix ans des attentats du 13 novembre 2015 à travers une série de cérémonies portées par la Ville de Paris et les associations de victimes, entre hommage aux disparus et affirmation d’une mémoire collective toujours à vif.

Lancement du premier téléphérique d’Île-de-France

© DR

Le Grand Paris a inauguré le 13 décembre 2025 le Câble C1, premier téléphérique urbain d’Île-de-France et, du haut de ses 4,5 kilomètres, le plus long d’Europe. En 18 minutes chrono, il relie désormais Créteil – Pointe du Lac à Villeneuve-Saint-Georges, via Valenton et Limeil-Brévannes, là où il fallait jusque-là près de 40 minutes, dessinant une nouvelle géographie des déplacements dans le Val-de-Marne.