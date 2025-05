Les terrasses et rooftops transformés par des grandes marques où prendre l'apéro cet été

Si une terrasse à Paris, c’est déjà un luxe, une terrasse cachée, où l’on a l’impression, le temps d’un apéro, de s’échapper de la ville, flirte carrément avec l’eldorado ! Pas étonnant, donc, que les marques, pour booster leur image, se bousculent pour investir ces parenthèses enchantées. On vous en propose trois particulièrement cool, et qui vont durer tout l’été. Attention : vous devrez forcément composer avec des cartes réduites aux produits de la marque en question, mais les lieux valent bien ce petit inconvénient ! Réservation conseillée.

Campari à l’Hôtel du Collectionneur

© Campari

La capitale de l’apéritif à l'italienne ? Milan, évidemment, où des gens bien plus chics que nous tous se réunissent dans des cortili, ces cours secrètes, pour trinquer jusqu’à la nuit. Campari vous propose de goûter cette ambiance d’aperitivo bello dans le patio végétalisé de l’Hôtel du Collectionneur, redécoré en rouge et blanc. Dans les verres, trois spécialités (18 €) à base du célèbre amaro : spritz, negroni classique ou en version Sbagliato, et dans les assiettes, des bonnes choses de la Botte (arancini à la scamorza, anchois frits…).

Quand ? Du 20 juin au 30 septembre, de 10 h à 22 h.

Où ? Hôtel du Collectionneur, 57 rue de Courcelles, Paris 8e

Eminente au Drawing Hôtel

© Eminente

Le rhum Eminente remet le couvert pour une deuxième année sur ce petit toit-terrasse niché au cœur de Paris. Le sommet de l’hôtel Drawing, à un jet de Cohiba du Louvre, prend des airs cubains avec comptoir en bois, palmiers en pot et cocktails au rhum. On y sirote cinq créations signées Margot Pons, qui twiste des classiques : mojito au corossol, daïquiri au miel de canne (16-19 €). Les liquides se complètent de petites assiettes ensoleillées : poulpe grillé et fenouil cru ou crudo de daurade… Comme à la casa !

Quand ? Jusqu’à fin septembre. Du mardi au samedi de 17 h à 22 h.

Où ? Drawing Hôtel, 17 rue de Richelieu, Paris 1er.

Veuve Clicquot au Printemps Haussmann

© Romain Ricard

On ne change pas un rooftop qui gagne ! Pour la deuxième année, Veuve Clicquot investit le vaste toit-terrasse du Printemps Femme pour une installation plus estivale qu’une crème solaire dans un sac de plage. Des nappes d’inspiration provençale signées Souleiado, des parasols bouton-d’or et, pour accompagner les coupes de champagne (18€), des assiettes de “pic-nic” signées Ella Aflalo (45€ le menu). Ça sent déjà les vacances.

Quand ? Jusqu’à fin septembre. Du lundi au samedi de 10 h 00 à 20 h 00 et le dimanche de 11 h 00 à 20 h 00

Où ? Le 7e Ciel, Printemps Haussmann, 64 bd Haussmann, Paris 8e