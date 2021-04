L'Île Seguin va accueillir une sculpture monumentale de 25 m de haut

Une sculpture monumentale de l’artiste japonais Kohei Nawa (25 m de haut !) va être érigée sur la pointe aval de l’Île Seguin (Boulogne-Billancourt) à l’été 2022. A quelques enjambées de La Seine Musicale, ETHER ("Égalité") se veut un clin d'œil à la statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi, qui campe elle au pied du Pont de Grenelle.

Le 31 mars dernier, le département Hauts-de-Seine a en effet annoncé sur son site officiel que la proposition de l'agence Danae et de l'artiste contemporain japonais Kohei Nawa, qui enseigne à l'Université d'art et de design de Kyoto, remportait le concours international lancé par le département. Concrètement ? Il s’agit d’une "sculpture tridimensionnelle" nous explique-t-on, "faite de douze facettes, comme un écho à l'architecture de la sphère de La Seine Musicale, en inox peint d'un chrome mat légèrement rosé." "L'œuvre symbolise la notion d'égalité figurant dans tout principe de gravité" peut-on lire un peu plus loin. "La gravité agit de la même manière pour toute vie sur terre, nous rendant tous égaux".

Nous qui ne voyions là qu'une grosse boule à facettes un peu aplatie... Kohei Nawa évoque "une visualisation de la capture de la chute de gouttes à l'état solide. Un rythme régulier de cercles, de sphères et d'élancements compose le mouvement." Et l'artiste de partir dans son délire : "Posée à même le sol, elle semble flotter à la surface, fixée à la proue de l'Île Seguin, comme sur celle d'un navire dont La Seine Musicale serait le corps et sa sphère la voile et l'étendard.”. A noter que visible à 360°, son aspect reste le même, quel que soit l'angle.

Et vous, qu’en pensez-vous ?