L’installation de Charlie Le Mindu décoiffe à La Samaritaine

Tricophobes, pour votre bien, écartez-vous de la frange de cet article. Car dans le cadre de sa toute première résidence artistique, la Samaritaine accueille l’atypique coiffeur et designer Charlie Le Mindu. Connu dans le milieu de la mode pour sa passion pour les cheveux, l’artiste métamorphose l’espace central de la Samaritaine grâce à Tricophilia, une installation faite de 10 000 perruques célébrant la richesse des couleurs et des textures de nos tifs.

Évolutif, l’ensemble est conçu pour suivre le fil des saisons. Les touffes seront laissées telles quelles jusqu’au 14 mars puis agrémentées de fleurs et autres plantes pour annoncer l’arrivée du printemps. A partir du 12 avril, l’artiste – accompagné d’étudiants – tressera ces chevelures comme on tresse des brins de blé afin de les préparer pour la moisson, qui aura lieu du 2 au 9 mai. Une récolte qui permettra aux clients de repartir avec des échantillons de l'œuvre, déclinés sous forme de porte-clés ou de bijoux.

On était à un cheveu (lol) d’oublier de vous parler de la suite du programme ! En marge de l’installation, des interventions dans les vitrines et sur certaines passerelles du grand magasin habilleront les mannequins de touffes de poils à faire passer Georges le Yéti pour un type dégarni. Un chouette programme complété par des animations de danse (en costume velu SVP) et des masterclass de coiffure données par Charlie Le Mindu lui-même. On avait envie de conclure par un énième jeu de mots capillotracté mais on va s’arrêter là.

Où ? 9 rue de la Monnaie, Paris 1er

Quand ? Jusqu'au 9 mai 2023