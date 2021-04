Louis Vuitton transforme sa boutique de Saint-Germain-des-Prés en librairie

Des livres au lieu de sacs, malles et autres chaussures griffés... Paf ! D'un coup de baguette magique, Louis Vuitton a métamorphosé sa boutique de Saint-Germain-des-Prés en librairie éphémère. Malin ! Plutôt que de rester fermé (car relevant des commerces dits "non essentiels"), le magasin du très cossu 6e arrondissement de Paris a trouvé une parade pour rester ouvert en ce troisième confinement.

Au programme de cette librairie éphémère ? Trois collections, soit une centaine d'ouvrages des Éditions Louis Vuitton : les très chicos City Guide, guides de voyage défrichant petites et grandes villes du globe, les carnets de dessin Travel Book et les albums photographiques Fashion Eye. Mais aussi une sélection de beaux-livres (Art de vivre, beaux-arts, architecture, design...), des "éditions d’artistes réalisées en série limitée, signées et numérotées, produites avec des artisans et imprimeurs réputés, exclusivement disponibles dans les magasins Louis Vuitton ", dixit le communiqué.

© Louis Vuitton

Au fond, c'est plutôt bien vu. Ledit spot est un fidèle soutien au prix Françoise Sagan et organise régulièrement en ses murs des dédicaces. Mais surtout, la marque au célèbre monogramme s'est dotée il y a une vingtaine d'années d'une maison d’édition spécialisée dans l'art de voyager — le voyage étant une thématique clé de Louis Vuitton, rappelant sans cesse son métier d'origine, la maroquinerie.

Ce que ne manque pas de souligner le Groupe Vuitton dans son communiqué de presse : "le livre a toujours bénéficié d’une place de choix dans l’histoire de la Maison. Gaston-Louis Vuitton (1883-1970), petit-fils du fondateur, était lui-même un grand amateur de livres d’art et de littérature. En bibliophile éclairé, il fondera trois sociétés de bibliophilie et correspondra avec les éditeurs, illustrateurs et écrivains de son temps."

© Louis Vuitton

C'est d'ailleurs ce même Gaston-Louis qui "concevra pour ses clients, écrivains et voyageurs, malles bibliothèques et autres boîtes pour machine à écrire. En 1914, il ouvrira un salon de lecture et de correspondance dans son magasin tout juste inauguré sur l’avenue des Champs-Élysées."

Ce rapprochement avec l'édition est une façon pour la marque de mode de renouer avec son passé, de poursuivre un story-telling commencé des siècles auparavant. En octobre dernier, une autre librairie éphémère Louis V avait squatté un temps le Brach, le magnifique hôtel de luxe 5 étoiles du 16e arrondissement. LVMH est aussi au capital de la holding Madrigall qui détient Gallimard, Flammarion et Casterman... Et a investi dans le groupe La Martinière-Le Seuil.

Où ? 170 boulevard Saint-Germain, 6e.

Quand ? Click & collect de 10h à 18h, du lundi au samedi

Plus d'infos en ligne. Tél : 09 77 40 40 77.