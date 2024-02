M, le magazine du Monde lance son festival du (bon) goût, avec Jacquemus en guest

Le Monde a du goût. Pour la première édition de son festival, le magazine M investit les couloirs, ateliers et salles de classe de l’Ecole Duperré, établissement public d’art appliqué et fourmilière de jeunes génies planquée en plein Marais. Les 23 et 24 mars, le festival Le Goût de M y célébrera l’idée de “seconde vie” dans les domaines de la culture, de la mode, du design ou de la gastronomie, à travers des rencontres, workshops et performances. Transformé en un numéro vivant et collaboratif du magazine, le lieu accueillera également un café, un ciné et des séances de shooting réalisées par les photographes préférés du M.

Jacquemus parmi les intervenants

Côté programmation, on pourra compter sur la participation d’anciens et actuels élèves de l’Ecole Duperré (qui a notamment vu passer le chausseur Pierre Hardy, la réalisatrice Sophie Letourneur ou le designer Alexandre Mattiussi). On s’attend aussi à retrouver certains créateurs et artisans précédemment invités dans le podcast Le Goût de M et dans les pages du magazine, comme le designer Simon Porte Jacquemus (!), dont la participation a été annoncée via Instagram.

Où ? École Duperré, 11 rue Dupetit-Thouars, Paris 3e.

Quand ? 23 et 24 mars de 10h à 18h.

Combien ? ouverture de la billetterie le 1er mars.