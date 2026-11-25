Ce classique absolu de Noël va être projeté au Palais des Congrès avec un orchestre symphonique de 100 musiciens.

Le mois de décembre est en approche, c’est le moment de regarder des classiques de Noël sous un plaid au fond du canapé. Et entre deux épisodes d’Harry Potter et la 8e rediff’ de The Holiday, le Palais des Congrès programme un ciné-concert du film Maman, j’ai raté l’avion ! (Home Alone) le weekend du samedi 5 et dimanche 6 décembre.

Ce sera une première en France pour ce film devenu culte réalisé par Chris Columbus et sorti en 1990, dans lequel le jeune Kevin McCallister, interprété par Macaulay Culkin, oublié par ses parents partis en vacances, défend sa maison contre les deux plus mauvais cambrioleurs du monde (aka Joe Pesci et Daniel Stern). Une leçon de bricolage DIY de deux heures qui défile sur une bande-son signée John Williams, compositeur attitré de Steven Spielberg et George Lucas, derrière les BO de Star Wars, Les Dents de la mer, et même les trois premiers Harry Potter.

La bande originale sera rejouée en direct par la centaine de musiciens du Yellow Socks Orchestra, orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film, parfaitement synchronisés avec les cascades de Macaulay Culkin.

Où ? Palais des Congrès de Paris, 2 place de la Porte-Maillot, Paris 17e.

Quand ? Samedi 5 et dimanche 6 décembre.

Combien ? À partir de 25 €.