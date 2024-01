Manifeste pour une sobriété joyeuse

L’objectif de ce court texte ? Rendre la sobriété positive, inclusive, énergisante et grisante - oui, même sans alcool ! La sobriété joyeuse, ce n’est pas l’abstinence absolue mais une affirmation de la libre détermination du buveur et de la buveuse. Ni normative, ni donneuse de leçons, la sobriété joyeuse creuse le sillon d’une autre manière de boire. On propose une approche de la consommation d’alcool comme le flexitarisme aborde celle de la viande : une ouverture à la diversité des breuvages. Ceci est un plaidoyer pour l’omniverrisme.

Boire quand je veux, si je veux

Il s’agit de résister à l’injonction éthylique en société, ne plus s’abstenir de s’abstenir. Nous voulons lever le voile sur l’alcoolisme mondain qui est l’équivalent de l’alcoolisme professionnel du sommelier. Il y a de la joie à choisir de rester sobre, à consommer une boisson sans alcool en fonction des envies et des moments. Nous défendons l’idée que boire “sans” est un choix qui n’annule pas le fait de boire “avec” quand on le désire.

Étendre le domaine du goût et des plaisirs

En français, l’expression “boire” implique, par sous-entendu, d’ingurgiter de l’alcool et cela doit être questionné. Boire sans, c’est boire aussi, prendre plaisir à étancher sa soif. La sobriété joyeuse n’est pas une privation mais au contraire une richesse, celle de découvrir d’autres parfums et d’autres arômes. L’alternative aux boissons alcoolisées ne peut pas se réduire aux sodas hyper sucrés ou aux mixtures insipides : nous invitons mixologues, sommeliers, chefs et vignerons, à mettre toute leur créativité au service du goût sans alcool !

Profiter du moment l’esprit clair

Loin d’être source d’ennui, la sobriété joyeuse permet de se ressaisir de la vie festive et d’y participer en conscience. Elle aide à trouver des plaisirs ailleurs que dans l’ébriété systématique. On danse si la musique nous y invite, on rit si la blague est drôle, on fait l’amour si l’on a envie, on va dormir si l’on est fatigué… Plus rare et donc plus précieuse, l’ivresse ponctuelle s’en trouve revalorisée.

S’offrir des lendemains qui chantent

Oui on peut assumer son envie d’avoir l’esprit frais et le corps léger le lendemain matin d’une fête ou d’un dîner. Admettre que ne pas boire d'alcool apparaît comme un repos, qu’il y a un bonheur à ne pas se sentir ivre mort au coucher et nauséeux au réveil. Pour la gueule de joie plutôt que la gueule de bois.

Avoir soif de rencontres

Nous n’avons pas besoin de l’alcool pour faire groupe ou société. Le plaisir de se réunir autour de l’assiette et du verre vient du partage des idées, des mots, des émotions. La sobriété joyeuse, loin de les briser, retisse tous ces liens et en appelle au “boire ensemble”, inclusif et convivial. Notre société est alcooliste : les relations sociales semblent conditionnées, voire permises par l’alcool. La sobriété joyeuse, elle, défend une société de libres buveurs et de libres buveuses !

Benoît d’Onofrio aka Le Sobrelier en collaboration avec Aitor Alfonso



