Margarita Day, nos adresses pour se chauffer le sombrero

Trois ingrédients (tequila, triple sec et citron vert) et plus de sept décennies de succès. La margarita, dérivée du Daisy, cocktail classique du XIXe siècle, serait née dans les années 1940 dans un de ces bars mexicains fréquentés par les Américains (la légende de l’invention par la mondaine Margaret Sames ne tient pas, selon les historiens du shaker). Associé à la plage, au soleil et aux vacances, ce sour se retrouve curieusement avec une journée dédiée le 22 février. Si vous n’avez pas le temps d’aller à Acapulco, Time Out vous donne ses cinq adresses parisiennes favorites pour vider une coupette bordée de sel.

Abricot

© Abricot

Le bar inclusif de la rue Saint-Maur tenu par Jennifer Crain et Allison Kave propose une recette maison : la Hot Bitch. Un intitulé pas hyper woke mais pertinent pour ce cocktail au piment jalapeño et au verre cerclé de Tajín, le sel au chili typiquement mexicain.

Où ? 189 rue Saint-Maur, Paris 10e.

Harry's New York Bar

© Antoine Besse

Le plus vieux bar à cocktails de Paris (1911 !) a inventé une palanquée de recettes mythiques, mais pas celle de la margarita. Pas rancunier, il propose quand même une version ultra-classique à siroter sous le plafond à boiseries dans une ambiance hors du temps.

Où ? 5 rue Daunou, Paris 2e.

Honey Moon

© Honey Moon

Pour le Margarita Day, Ben Cooper et Mike Jordhoy mettent en pression, dans leur rade futuriste, une version guillerette et dirty du cocktail avec du pamplemousse et un jus de pickles.

Où ? 15 rue Saint-Sabin, Paris 11e.

Cravan

© Cravan

Le bar géant de Saint-Germain-des-Prés propose deux recettes selon l’étage. Au 2e niveau, le mixologue va vous shaker une Tommy’s Margarita (où le sirop d’agave remplace le triple sec), tandis qu’au 3e, vous pourrez commander une Mina, un twist avec de la liqueur de coing.

Où ? 165 boulevard Saint-Germain, Paris 6e.

Mezcaleria

© Mezcaleria

Ce bar planqué au fond de l’hôtel 1K spécialisé dans les alcools mexicains peut vous servir une version classique de la margarita, mais reconnaissons que leur variation nipponne au wasabi et sirop d’agave, inventée pour leur nouvelle carte, fait bien envie.

Où ? 13 boulevard du Temple, Paris 3e.