Mathieu Kassovitz va adapter “La Haine” en spectacle à la Seine Musicale

La Haine : The Musical ? Voilà déjà trois ans que cet improbable dossier est sur la table. Pas si improbable que ça, d’après Mathieu Kassovitz, qui dit avoir écrit son film comme un enchaînement de petits morceaux de rap indépendants, basés sur le rythme. Le défi de ce projet scénique est de taille : adapter les répliques cultes du film en punchlines de morceaux à la fois militants et intemporels, pour réinventer l'œuvre originale sans la ringardiser. Après le retour en flamme de l’opéra rock, Starmania en tête de file, préparez-vous donc à accueillir l’opéra rap (ou opérap, ou hip-hopéra, on ne sait pas encore), dont les premiers pas sont prévus à l’automne 2024 à la Seine Musicale, dans un Boulbi endimanché.

Près de trente ans après la sortie du film, la question du renouvellement du casting s’impose. Si Cut Killer reste de la partie en tant que directeur musical du projet, les rôles principaux ont été remis en jeu. Produit par Farid Benlagha, le projet est soutenu par le mastodonte Live Nation, l’un des plus gros producteurs de spectacles du monde, qui pourrait placer certains de ses poulains. Si l’on ne sait encore rien des rappeurs et acteurs retenus pour le projet, on note dans un coin de notre tête que le groupe gère les concerts d’artistes comme Ichon, Le Juiice ou Benjamin Epps.

Côté mise en scène, Kassovitz affiche son ambition de rester sobre, pour coller à l’ADN du film, tourné en noir et blanc. Dans une interview accordée au Monde la semaine dernière, le réalisateur est clair : “Ce ne sera pas un grand show avec des feux d’artifice à la Starmania. […] Le spectacle doit se dérouler comme un film pendant 90 minutes, sans interruption.” Entre jeu vidéo, théâtre et cinéma, le show sera basé sur un dialogue permanent entre la scène et des écrans géants. Jusqu’ici tout va bien.