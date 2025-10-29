Meryl annonce un concert exceptionnel à l'Accor Arena en 2026 !

Ça fait des chatouilles partout : la star du rap antillais Meryl vient d’annoncer une date à l'Accor Arena pour le 27 octobre 2026, dans un an pile poil ! Un concert événement qui viendra consacrer le nouveau statut de la Martiniquaise qui cumule les millions de streams depuis sa révélation il y a six ans avec “Béni” .

Après “Coucou”, “Ah lala” ou le contagieux “Jet Ski” avec DJ Tutuss, Meryl, toujours entre créole et français, a encore signé un hit cette année avec “Shatta Confessions” en featuring avec N'Ken, récompensé par un single d’or qu’elle a présenté dans l’émission Planète Rap sur Skyrock cette semaine.

Après l’Elysée Montmartre en 2023, le Zénith en 2024, le festival Yardland en 2025, Meryl monte encore en grade en 2026 avec l’Accor Arena, une salle réservée aux poids lourds de l’industrie musicale. Il reste quoi après ? La billetterie a ouvert le 29 octobre, pas de temps à perdre !

Quand ? le 27 octobre 2026.

Où ? Accor Arena, Paris 12e.

Combien ? de 45 à 79 euros. Billetterie ici.