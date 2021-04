Mi-club privé, mi-hôtel de luxe : le Soho House débarque à Pigalle

Pour en être, il faudra montrer patte blanche. Et surtout avoir un portefeuille bien garni ! Après Londres, Berlin, Istanbul ou encore Barcelone, le très sélect Soho House, concept hybride né en 1995, continue d'essaimer un peu partout dans le monde et débarque (enfin) à Paris ! Et autant le dire : pour sa première ouverture dans la capitale, l'empire hôtelier de Nick Jones n’a pas lésiné sur les moyens. Piscine sur le rooftop, salle de sport, sauna, hammam, cabaret privatisable… Le tout dans l'hôtel particulier en plein Pigalle, squatté pendant un temps par les grands-parents de Jean Cocteau, qui y vécut d'ailleurs toute son enfance !

Réservé à 35 happy few, et moyennant une cotisation annuelle à 1500 €, le spot en or qui brille devrait ouvrir cet été, voire avant si la situation sanitaire le permet. Et s’il faut être membre pour y pioncer, les autres aurant quand même le droit de fouler le sol et profiter des espaces communs : un patio fleuri, un bar à cocktails... Les demandes d’adhésion sont déjà ouvertes en ligne. Mais pas sûr que le concept prenne à Paris, où on n'est pas franchement habitué au système. Le seul Social Club qu'on connaisse, c'est celui de la MAIF !



Quoi ? Ouverture du Soho House

Où ? 45-47 rue la La Bruyère, 9e

Quand ? Eté 2021

© Soho House