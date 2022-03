Monoprix ouvre des rayons de seconde main dans plusieurs magasins parisiens

A celles et ceux qui courent les éphémères braderies de seconde main tous les week-ends à Paris, cette info est pour vous. Depuis le 23 mars, et jusqu’au 6 avril, l’enseigne Monoprix a ouvert des rayons de seconde main mode et vêtement dans 58 magasins en France, dont six rien que sur la capitale.

Pour façonner cette opération « Monoprix s’engage pour durer », le groupe s’est acoquiné avec quatre marques ou plateformes consacrées à la seconde main. Dans le détail, on retrouvera les spécialistes des vêtements pour enfants d’Il était plusieurs fois, les racheteurs de fringues de Prêt à changer, Entremains et surtout la très classy brocante en ligne Selency. Dans les rayons, les clients des Monop’ concernés (Champs-Elysées, Beaugrenelle, Belleville, Passy, Ternes, Montparnasse) peuvent chiner des habits, des dames-jeannes, des canapés, des fauteuils, des commodes, de l’argenterie, des lumières ou encore des tapis. Et qui sait, peut-être que les anciens auront la chance de tomber sur des vieux produits Prisunic revenus au goût du jour !

Quand ? Jusqu’au 6 avril 2022

Où ? Dans les magasins Monoprix Champs-Elysées, Beaugrenelle, Belleville, Passy, Ternes, Montparnasse