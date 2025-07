Nespresso ouvre son premier coffee shop à Paris

Installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle classé, en plein cœur du Marais, le Café mise sur le contraste entre vieilles pierres et design contemporain. Pour orchestrer le face-à-face, Nespresso a fait appel à Rudy Guénaire, connu pour ses collaborations avec Cédric Grolet ou le Holiday Café, qui signe un décor entre baroque parisien et inspirations italiennes des années 1930. « J’ai imaginé le Café comme une capsule hors du temps, simple et poétique, où le savoir-faire ancestral rencontre la technologie ultra sophistiquée », résume l’architecte qui « adore le café ».

Grains frais et carte resserrée

Pour le reste, pas de capsules, pas de machine automatique : ici, le café se prépare à la main, extrait minute par les baristas de la maison. Chaque jour, deux origines sont proposées sur une carte volontairement resserrée : espresso, cappuccino, latte glacé, et une boisson signature (un mocha parfumé à la fève tonka). Pour l'appétit, la marque s’attaque à une figure familière des boulangeries françaises : le palmier. Mais version briochée, et déclinée en praliné, fraise-basilic, chocolat noir–fleur de sel ou fève tonka. On promet aussi des « créations café et pâtisseries co-signées par les talents les plus en vue de la scène food française ».