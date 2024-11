Cette ville française est la destination la plus prisée au monde pour un city break

Titan Travel a scruté les tendances TikTok, Instagram et les recherches Google pour révéler quelles villes font le plus vibrer le globe. Avouons-le, on voyait plutôt Marseille décrocher la couronne. Avec son énergie incandescente, ses calanques dignes d'un film et cette dose de folie qui fait (tout) son charme, la cité phocéenne avait un CV en béton armé pour rafler le titre. Mais non, c’est Nice qui a mis tout le monde d’accord, avec un score de 8,42 sur 10. Oui, Nice, la star de la Côte d’Azur, qui a ensorcelé la planète entière.