Nike et Air Afrique célèbrent le lancement de l’Air Max RK61 chez Dover Street Market Paris

Entre mémoire collective et hype contemporaine, Nike et le collectif Air Afrique font escale à Paris avec une nouvelle Air Max qui raconte autant l’histoire des diasporas que celle des sneakers.

Nike et Air Afrique célèbrent le lancement de l'Air Max RK61 chez Dover Street Market Paris
© Nike x Air Afrique
En 1961, depuis son siège d’Abidjan puis, dès 1963, depuis Dakar, Air Afrique reliait les jeunes capitales d’Afrique de l’Ouest entre elles et traçait de nouvelles routes vers Paris. Plus de soixante ans plus tard, ce même héritage ressurgit sous une autre forme : le collectif créatif Air Afrique le convoque, non plus par les airs, mais à travers le cuir et la bulle d’air d’une sneaker.

Nike et Air Afrique célèbrent le lancement de l’Air Max RK61 chez Dover Street Market Paris
© Nike x Air Afrique

Air Max RK61 : quand Air Afrique et Nike rejouent l’héritage dans une sneaker

Le 7 octobre, Dover Street Market servira de piste d’envol à Première Classe, une soirée où Air Afrique et Nike orchestrent une conversation intergénérationnelle sur le sport, la culture et les mémoires diasporiques. En filigrane de ces échanges : le dévoilement de la Air Max RK61, sneaker née de la rencontre entre la marque au swoosh et le collectif parisien Air Afrique, fondé en 2021.

Nike et Air Afrique célèbrent le lancement de l’Air Max RK61 chez Dover Street Market Paris
© Nike x Air Afrique

La RK61 brouille les pistes entre mocassin et sneaker. Son design pioche autant dans la Air Max SNDR des années 1990 que dans les souliers traditionnels, avec en prime le confort de la bulle Nike Air. Les références historiques se glissent dans les détails : « Air Afrique » gravé en morse sous la semelle, un zip orné du logo de la compagnie, une doublure jacquard inspirée des sièges d’avion d’époque. Quant à son nom, RK61, il reprend le code de vol et l’année de naissance d’Air Afrique.

La paire sera disponible en avant-première le soir même de l’événement, avant une mise en vente plus large le 9 octobre dans une sélection de points de vente.

Où ? Dover Street Market, 35-37 Rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris
Quand ? le 7 octobre 2025, de 19h30 à 21h30

