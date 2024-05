Nos plats favoris du mois d'avril à gouter absolument !

Les assiettes marquantes du printemps entre nouveauté éclatante et classique rassurant !



Le raviolo d’Altro Frenchie

© Antoine Besse

Dans sa nouvelle adresse de la rue du Nil, Greg Marchand propose un restau qui explore brillamment toute l’Italie. Pas de gastronomie intimidante mais des assiettes rassurantes et rassasiantes à l’image de ce raviolo garni de pecorino et partageant son beurre avec des petits pois croquants et des feuilles de menthe. C’est un grand si !

Le riz noir à l’oursin au 19 Saint Roch

© Aïtor Alfonso

Au programme de l’adresse de Pierre Touitou : une ambiance assagie, une clientèle largement conquise et des bouchées minimalistes, ramassées sur le produit. Si vous arrivez à arracher une place dans ce tourbillon de hype, ne loupez pas le riz noir aux oursins et foie de lotte qui escorte une assiette de lotte-artichauts-tamarin (et lui vole la vedette). Best side story.

La sole meunière du Duc

© Antoine Besse

Cette adresse, qui iode les gourmets parisiens depuis plus de 50 ans, a forgé sa réputation à grand coup de poisson cru. Mais sa sole meunière, classique d’entre les classiques, reste un sommet de simplicité et de fraîcheur. Un poisson pêché dans la nuit, une cuisson millimétrée et un beurre juste citronné. La gastronomie limpide.