Notre-Dame pulvérise les compteurs : la cathédrale redevient le monument le plus visité de France

Depuis sa réouverture, la cathédrale attire plus de visiteurs que le Louvre, le Sacré-Cœur ou la tour Eiffel.

Depuis sa réouverture très attendue en décembre dernier, Notre-Dame de Paris affole les compteurs. D’après les données révélées par La Tribune Dimanche, plus de 6 millions de personnes ont franchi les portes de l’édifice entre le 16 décembre 2024 et le 30 juin 2025, soit une moyenne de 35 000 visiteurs par jour. Un véritable raz-de-marée humain qui propulse l’édifice au rang de monument le plus fréquenté de France, loin devant ses prestigieux voisins culturels.

Une réouverture triomphale qui écrase la concurrence

Si la tendance se confirme, la cathédrale pourrait terminer l’année avec près de 12 millions de visites. À titre de comparaison ? Le Sacré-Cœur, jusqu’ici en tête du classement avec ses vues imprenables sur Paris, avait enregistré autour de 9 millions de visiteurs en 2024. Une bascule spectaculaire, qui remet Notre-Dame au cœur du paysage touristique et spirituel français.

Un symbole restauré, une émotion retrouvée

Ce retour en grâce de Notre-Dame, après l’incendie de 2019 et des années de restauration, prouve que l’attachement des Parisien(ne)s et des visiteurs pour ce symbole gothique reste intact, voire décuplé. Le chantier titanesque, mené tambour battant, semble avoir ravivé une flamme collective, faite de mémoire, de ferveur et de fascination.