Nouveaux restaurants à Paris : les ouvertures très attendues de 2026

Oh la belle diversité de restaurants qui s’annonce pour 2026 ! On va pouvoir s’attabler dans des bistrots ou des palaces, découvrir des bâtiments rénovés, goûter la cuisine des chef(fe)s reconnu(e)s ou encore sous le radar (voire carrément secrets). Aiguisez votre appétit (et votre compte en banque) voilà les adresses à suivre en ce début d’année

Éthanol

© Ethanol

Le chef Maxime Bouttier n’a pas beaucoup usé ses semelles pour trouver sa deuxième adresse. Installée dans une ancienne cordonnerie, elle se trouve à 30m de son restaurant gastronomique, Geosmine ! Comme son nom l’indique peu, Ethanol va être un bar à vin aux assiettes travaillées, produits bien choisis (charcuterie de poisson maison, fromages de Chez Virginie…) et flacons sans doute tirés de la belle cave de Goesmine.

Où ? Ethanol, 28 rue Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e

Café de l’Arc

© DR

A un jet de bouchon de sa Chope des Artistes, Ramy Ndione inaugure une nouvelle aventure. Dans le cadre d’un rade de quartier, il va bouturer des vins nature et une cuisine italienne matinée d’Afrique de l’Ouest, portée par la cheffe Christina Ogiefa prodige Nigériano-Italienne venue de Rome.

Où ? 3 bd Saint Denis Paris 3e

Occasion

© Victoire Terrade

L’ancien restaurant végétarien Sezono a été repris par Margaux Baju (venue du Perchoir) et Candice Brée (passée par Pages). Chez Occasion, on anticipe une cuisine de première main, semi-gastronomique.Petite originalité de l’adresse (et sans doute une explication du nom), les taulières mettront en avant des objets d’arts de la table et du mobilier du XXe siècle chinés de ci, de là.

Où ? 13 rue Jacques Louvel-Tessier, Paris 10e

Restaurant du Bus Palladium

Les rumeurs s’affolent sur l'identité du jeune chef qui va s’occuper de la table de cet hôtel construit à la place de l’ancienne salle de concert. On ne connaît pas son nom mais on sait qu’il va s’occuper des ventres dès le petit-déjeuner et que la cuisine devrait être rock !

Où ? 6 rue Pierre Fontaine, Paris 9e

Anne-Sophie Pic à la Fondation Cartier

© Pic Valence

La cheffe drômoise triplement étoilée (pour sa table à Valence) va translater son adresse parisienne. De la rue du Louvre, elle va s’installer dans les espaces flambant neufs de la Fondation Cartier, place du Palais Royal. Dans l’espace dessiné par Jean Nouvel Anne-Sophie Pic va ouvrir un restaurant gastronomique mais aussi un bar à cocktail en collaboration avec Paz Levinson, sommelière du groupe Pic.

Brasserie Bergère X Paris

© Bergere X Paris

Après des années de travaux, l’ancien temple de la finance balzacienne renaît. Ce vaste îlot a été construit en 1878 par Édouard Jules Corroyer pour le Comptoir national d’escompte (avant de devenir un siège de la BNP). Au rez-de-chaussée , sous une verrière et avec une vue sur une cour végétalisée un vaste brasserie de 200 places va proposer des classiques parisiens.

Où ? 14 rue Bergère, Paris 9e

Calcifer

Et si la braise était la tendance du moment ? En lieu et place d’Istr, Antoine Rollin, ancien directeur d'Hémicycle, va ouvrir ce Calcifer. Un nom emprunté au démon du feu dans Le Château ambulant de Miyazaki et carrément bien trouvé pour une cuisine qui passera à la flamme viandes, légumes, poissons…

Où ? 41 rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris 3e

Central Chapelle

© Central Chapelle

Les retards s’accumulent pour ce projet prévu initialement à la rentrée 2025, mais on y croit en 2026 ! Installé dans l’Accord Arena, Central Chapelle va compter 4 comptoirs de street food, 1 bar, 1 salle de concert… On en sait un peu plus sur le casting des solides. Aux côté de Diadié Diombana (ex Bouyon) et sa cuisine ouest-africaine inspirée, il y a aura Clotaire Poirier qui va proposer un poulet frit de compétition et, pour Collé Braisé, le chef Antoine Ferrier va concocter des assiettes de bistrot voyageuses.

Où ? 4 Esp. Alice Milliat, Paris 18e