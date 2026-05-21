Nuit des musées 2026 : les 5 plans les plus cool à faire à Paris

Danser devant la Porte de l'Enfer, une installation de mille bougies, des chants d'oiseaux sur le toit du Quai Branly… Cette Nuit des musées s'annonce magique !

C'est la nuit la plus magique de l'année pour les amateurs d'art : la Nuit européenne des musées est de retour le samedi 23 mai 2026 pour sa 22e édition, offrant la rare occasion de visiter gratuitement les plus grands musées parisiens — mais aussi de France et d'Europe — jusqu'à minuit. Visites guidées, concerts, performances, ateliers… Les établissements préparent presque tous une programmation spéciale pour ce samedi. Voici les cinq meilleurs plans que nous avons repérés dans le programme.

- Danser sur des rythmes latinos au musée Rodin

Le musée Rodin (et sa fameuse Porte de l'Enfer) célèbre 200 ans d'amitié franco-mexicaine avec une soirée mêlant découverte des traditions artisanales locales, initiation à la danse reggaeton avec le collectif Divin0 et DJ set 100 % latino de 22h à minuit dans la Cour d'honneur.

Où ? 77 rue de Varenne, 75007 Paris.

Quand ? 18h–minuit.

Combien ? Entrée gratuite sans réservation, dans la limite des places disponibles.

- Contempler des Coréennes en lévitation au musée Bourdelle

Le musée Bourdelle fête, lui, l'amitié franco-coréenne en invitant le duo U_RI à imaginer une création en dialogue avec l'œuvre du sculpteur. Sculpture du souffle, interprété par la danseuse Jae-Hyun An et la joueuse de geomungo E'Joung-Ju, promet vingt minutes de suspension entre ciel et terre.

Où ? 18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris.

Quand ? 18h, 19h, 20h et 21h.

Combien ? Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

- Voyager dans le futur à la Bourse de Commerce

Pour cette Nuit des musées, Renaud Auguste-Dormeuil réactive son installation aux mille bougies I Will Keep A Light Burning, qui reproduit sous la coupole de la Bourse de Commerce le ciel étoilé tel qu'il sera visible dans cent ans. Les bougies s'allumeront peu à peu au fil de la soirée. Le plan idéal pour conclure.

Où ? 2 rue de Viarmes, 75001 Paris.

Quand ? 19h–minuit.

Combien ? Entrée gratuite. Les réservations sont épuisées, mais des billets seront disponibles sur place.

- Écouter des chants d'oiseaux sur le toit du musée du Quai Branly

Beaucoup de couleurs en ce moment au musée du Quai Branly, entre les expositions Africa Fashion et Plumes du Paradis. On reste dans le ton pour cette Nuit des musées, avec des chanteurs d’oiseaux sur le toit, des contes autour des animaux et de la nature, des visites flash et une grande fresque à colorier tous ensemble.

Où ? 37 quai Branly, 75007 Paris.

Quand ? 18h–minuit.

Combien ? Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

- Se faire ensorceler au musée du Luxembourg

Le musée du Luxembourg expose en ce moment le travail de Leonora Carrington, géniale artiste surréaliste surnommée "la sorcière" par André Breton en raison de sa fascination pour l'occultisme, retranscrite dans des peintures d'une intensité mystique rare. Dans ce même esprit, les chorégraphes franco-mexicaines Paulina Ruiz Carballido et Stéphanie Janaina ont concocté des interventions de "sorcellerie ironique" mêlant danse et chant en mixtèque, langue d'un peuple ancestral du Mexique.

Où ? 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris.

Quand ? 20h–23h.

Combien ? Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.