C’est officiel : il y aura bel et bien une diffusion de la finale PSG-Arsenal au Parc des Princes !

Si toutes les infos seront communiquées ce jeudi, l'an dernier, quatre écrans de 18 m par 10 m avaient alors permis à 48 000 personnes de vibrer devant le match comme si elles avaient été à Munich. Le tout avait été complété d’un show musical de pointures du rap parisien qu’on peut espérer retrouver cette année. Préparez-vous à être vif tel un Kvaratskhelia de la billetterie car l’année dernière les places (gratuites) avaient trouvé preneurs en 48 h ! Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ce lien pour être au courant de la mise en vente des places.