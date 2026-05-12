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C’est officiel : il y aura bel et bien une diffusion de la finale PSG-Arsenal au Parc des Princes !

L'an dernier, quatre écrans de 18 m par 10 m avaient alors permis à 48 000 personnes de vibrer devant le match comme si elles avaient été à Munich.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
C’est officiel : il y aura bel et bien une diffusion de la finale PSG-Arsenal au Parc des Princes !
© PSG
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Soyons réalistes, à moins d’être le cousin d’Enrique, les places à la Puskas Aréna de Budapest pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal prévue samedi 30 mai vont être compliquées à harponner. C'est désormais officiel, comme l’an dernier, le PSG installera un dispositif géant au milieu de la pelouse du Parc des Princes.

Si toutes les infos seront communiquées ce jeudi, l'an dernier, quatre écrans de 18 m par 10 m avaient alors permis à 48 000 personnes de vibrer devant le match comme si elles avaient été à Munich. Le tout avait été complété d’un show musical de pointures du rap parisien qu’on peut espérer retrouver cette année. Préparez-vous à être vif tel un Kvaratskhelia de la billetterie car l’année dernière les places (gratuites) avaient trouvé preneurs en 48 h ! Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ce lien pour être au courant de la mise en vente des places.

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