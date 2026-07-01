On a testé la nouvelle sandwicherie d’Alain Miam Miam

C’est une première depuis 2003, Alain « Miam Miam » Roussel, 72 printemps, ouvre une nouvelle adresse krampouz-free et donc sans crêpes épaisses comme un dossier d’instruction Sarkozy au menu. Sa nouvelle sandwicherie, la bien nommée « Sandwich », ouverte depuis le 1ᵉʳ juillet au 9 rue Pastourelle, se concentre donc sur – scoop – les sandwichs !

© Antoine Besse Sandwich Alain Miam Miam

Les habitués de son comptoir de la rue Charlot vont y retrouver les portions XXL, les prix costauds (rien à moins de 9,50€), la mauvaise humeur un peu surjouée du taulier et, sans doute, la file d’attente internationale et interminable. La salle épurée avec murs carmin, plancher brut et deux frigos où trônent les viandes peut accueillir une quinzaine de convives (contre un supplément de 1,50€).

© Antoine Besse Sandwich Alain Miam Miam

À l’ardoise bilingue, quinze recettes, plus ou moins cuisinées, glissées dans du pain de chez Landemaine : cecina et buisson de crudités, hareng pomme à l’huile (de chez JC David), foie de volaille, finocchio (ce n’est pas une marionnette en bois mais un saucisson au fenouil), jambon cru italien (par Casa Norcia)… Comme l’auguste jambon-beurre semble reprendre des couleurs (on a bien aimé la proposition de chez Miett), on opte pour ce classique parisien avec une bonne dose de jambon artisanal, signé Chateauneuf dans le Pas-de-Calais ; une avalanche de tranches de comté. Un sandwich roboratif mais assez salé (et on ne parle pas que du prix, 12,50€…), des morceaux de cornichons n’auraient pas fait de mal.

Bref, voilà une adresse très classique, toujours généreuse et séductrice pour les visiteurs de passage, mais qui ne va pas révolutionner la scène sandwich de Paris qui, en 2026, en a vu d’autres.

Où ? 3 rue Pastourelle, Paris 3e

Quand ? Du mercredi au dimanche de 9h à 17h,

Combien ? sandwich de 9,50 à 16€