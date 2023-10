On a testé la première vélorue de Paris dans le 12e arrondissement (et ça casse pas trois pédales à un fixie)

A jamais la première… vélorue parisienne. Après deux ans d’annonces et de tests, le projet d’allouer une artère de la capitale prioritaire aux usagers du biclou a été concrétisé le 29 septembre, rue de Charenton, cette longue rue de 3,1 kilomètres sectionnant l’Est parisien entre la place de la Bastille et le bois de Vincennes. Les voitures peuvent toujours emprunter cette voie, mais l’idée est de les en détourner. A l’issue d’une enquête cycliste menée sur le terrain pendant cinq m...inutes, on vous file sous le paletot nos impressions sur cette première.

© Mairie 12

Premier constat : seul le tronçon compris entre le boulevard Diderot et le bas de la rue Montgallet est concerné par la vélorue. A partir du boulevard Diderot, la chaussée est délimitée par de grandes bandes jaunes, avec au milieu, disons tous les dix mètres, une armée de stickers cyclistes. A moins d’avoir besoin d’un tour chez l’ophtalmo (ou beaucoup de mauvaise foi), il paraît difficile de les manquer. En sus, la mairie a appliqué plusieurs gros losanges verts et dorés sur le macadam, ainsi que le terme Vélorue. Par contre, aucun panneau en relief à l’horizon.

Et les vélos ?

Et la pratique du vélo dans tout ça ? Alors écoutez, lors de notre essai (cinq minutes top chrono), on a dû croiser moins de cinq voitures, roulant toutes à l’allure modérée. On a demandé à un automobiliste s’il savait où il circulait : « C’est la première fois que j’y passe depuis la mise en place, mais je l’ai directement vu aux indications ! » Parce que oui, il est là, l’objectif de cette vélorue : donner la prio aux vélos en interdisant les dépassements des voitures, déversant par ricochet le flux de transit vers le boulevard Daumesnil.

© Mairie 12

Fin de mission et conclusion : est-ce que ce tronçon d’un kilomètre va changer la face de Paris ? Assurément pas mais ça reste un bon moyen de tester les méthodes de cohabitation sur la chaussée avant, pourquoi pas, de décalquer le modèle à plus grande échelle.