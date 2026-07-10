On a trouvé l'un des jardins les plus secrets de Paris… et on peut y manger pour 8 €

Grignoter à la fraîche dans un jardin caché à Paris et, en même temps, aider à l’insertion de réfugiés, ça vous dit ? Alors foncez à La Roche ! Ce tiers-lieu porté par Plateau Urbain (Césure, les Grands Voisins) occupe depuis juillet 2025 l’ancien hôpital La Rochefoucauld, un bâtiment XVIIIᵉ siècle aux airs de château, posté à deux pas de la place Denfert-Rochereau.

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Sur un banc à l’ombre d’arbres plus vieux que vos parents, vous allez pouvoir mordre dans un hot-dog (veggie ou non) accompagné de frites maison pour la somme modique de 8. Certes on est loin de la haute gastronomie, mais le chant des oiseaux et la verdure omniprésente donnent à ce modeste pique-nique une saveur précieuse ! À noter qu’en plus des ventres, La Roche nourrit aussi les cœurs et les têtes avec des concerts, des siestes musicales, des ateliers d’échecs…

Où ? 15, av. du Général Leclerc, Paris 14ᵉ

Quand ? Du jeudi au samedi, de 16 h à 22 h.