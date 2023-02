Ouverture de Phantom, un nouveau club XXL sous l’Accor Arena !

Après celui de l’Opéra, un Phantom à l’Accor Arena ! L’ex-POPB abat une inattendue carte club. Téléguidé par le tentaculaire groupe Paris Society (Bonnie, la Clairière…), Phantom hantera à partir du vendredi 17 mars 1 400 m2 dans les sous-sols de “Bercy” avec 10 m sous plafond et un jeu de miroirs qui envoie (nous dit-on). La jauge ? Énorme avec 3 400 guincheurs possibles. Majoritairement électroniques (et masculins !), les premiers noms de la prog visent très large et grand public.

Phantom ouvrira le bal avec le collectif RAW, flanqué pour la soirée du technoïde I Hate Models, avant d’accueillir plus tard le furibard Trym, le rappeur américain Lil Tjay, son compatriote Maceo Plex ou un B2B inédit entre le Parisien Shlømo et l’Italien Alignment. Et pour ceux qui voudraient des blazes mainstream, quelques revenants : Bob Sinclar, Eric Prydz ou Tiestö. De quoi mettre un peu tout le monde d’accor.

Quoi ? Ouverture de Phantom

Où ? 8 boulevard de Bercy, Paris 12e

Quand ? A partir du vendredi 17 mars 2023

Combien ? Selon les soirées (Billetterie ici)