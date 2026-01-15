Panayotis Pascot annonce deux représentations exceptionnelles à l'opéra Garnier

Seul en scène, mais pas dans n’importe quel décor. Panayotis Pascot s’offre deux représentations de son spectacle « entre les deux » au Palais Garnier.

Après Presque, Panayotis Pascot fait son retour sur scène avec Entre les deux. Des titres que ne renierait pas Jean-Michel Apeupré, jouant amoureusement sur les notions d'ambiguïté et de vague à l’âme, que le comédien et auteur à succès, qui semble aujourd’hui avoir trouvé la paix, n’a de cesse d’explorer. Entre les deux, c’est cette zone interstitielle et hasardeuse que représente la vingtaine, celle des grands adolescents et des adultes enfants.

Un sujet qui permet notamment à l’humoriste, après avoir longtemps analysé (à travers son livre et son précédent spectacle) son rapport au père, d’envisager lui-même la paternité. « Ça y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle », explique l’artiste, qui évoque aussi cet entre-deux situé entre l’enfance et l’âge adulte.

Et après l’Olympia (du 20 au 24 janvier prochains), l’humoriste se produira au Palais Garnier le vendredi 5 juin 2026 pour deux représentations exceptionnelles de son spectacle à 18h et 21h30. Un seul-en-scène d'une durée d’1h30 et accessible à partir de 14 ans (à partir de 13 €).

Où ? Pl. de l'Opéra, 75009 Paris

Quand ? le vendredi 5 juin 2026, à 18h et 21h30