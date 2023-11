Paris 2024 : Plus de 400 000 nouveaux billets à choper pour TOUS les sports (et les cérémonies) !

A la recherche d’une place en tribune pour l’une de vos disciplines préférées, ou d’un cadeau de Noël bien costaud ? Surprise ! Vous êtes attendu à l’épreuve de la dernière chance de la course aux tickets. A la fin du mois, une ultime salve de billets pour les Jeux olympiques et paralympiques vont être mis en liberté. Pourquoi ça fait rêver (du moins sur le papier) ? Tous les sports sont concernés (même ceux qui affichaient déjà complet), un tiers des billets seront proposés à moins de 50 €, et près de deux tiers à moins de 100 €. Une jolie session de rattrapage pour l’orga après la déception générale suite aux premiers tirages au sort… On vous explique comment faire pour en être.

Premiers arrivés, premiers servis

Pour choper une place (ou 30, le nombre de places maximum autorisé par personne), on vous prévient, il faudra être le GOAT des Internets. Cette fois-ci, la règle est simple et le verdict sans appel : premier arrivé, premier servi. Rendez-vous est donné le 30 novembre à 10h tapantes sur le site de la billetterie officielle des Jeux. Pour certains sports, comme l’athlétisme ou le tennis, un nombre important de billets est annoncé (30 000 pour l’un, 24 000 pour l’autre), ce qui vous laisse de bonnes chances de gratter un ticket. Pour d’autres, comme le judo, l’escrime et les sports urbains, la jauge est très limitée et ce sera plus compliqué.

Des billets pour les cérémonies

Des tickets pour les cérémonies d’ouverture et de fermeture sont également au menu. Côté prix, comptez entre 90 et 500 € (oui) pour la cérémonie d’ouverture, et entre 45 et 600 € (oui oui) pour la cérémonie de clôture. Vu la démesure du programme de l’inauguration, mise en scène sur… la Seine, il se pourrait bien que ce soit le spectacle de l’année – à condition que personne ne se laisse déborder. On se retrouve jeudi à 9h59 dans les starting-blocks !