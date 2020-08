Paris à l'honneur d'une toute nouvelle série Netflix !

Fans de Carrie Bradshaw dans Sex and the City ? De Blake Lively dans Gossip Girl ? On tient peut-être votre prochaine série girly préférée ! Intégralement tournée dans la Ville Lumière, Emily in Paris est le nouvel opus de Darren Star, producteur à succès, aux manettes notamment de Sex and the City, Beverly Hills 90210 et du désopilant Younger.

Le pitch ? Sans trop de surprise, dans la même lignée que les séries sus-citées. Emily (l'actrice Lilly Collins), une jeune américaine, déboule à Paris pour le job de ses rêves : gérer la stratégie des réseaux sociaux d’une marque de luxe. Amour, amitiés, mode, on suit l'héroïne montée sur Stilettos à ressort dans un parcours jalonné d'embûches. Du Panthéon aux Jardins du Palais Royal et leurs bancs-poèmes, une Ode à notre capitale bien-aimée !



Sortie prévue sur Netflix en automne prochain (10 épisodes).

