Paris est-elle la meilleure ville au monde ? Il est temps de faire le test

Répondez à notre fun quizz en moins de 10 minutes, et à la fin, on vous dira à quel point vous aimez votre ville.

Aidez-nous à déterminer à quel point Paris est cool (ou pas), en faisant le test.

C'est un des marronniers de la galaxie Time Out, et grâce à lui, on a découvert les habitudes et déniché les travers des citadins du monde entier. Le temps est désormais venu de monter dans le wagon 2021 des Time Out Index ! A vous de nous dire ce que vous pensez de Paris, même dans un contexte aussi difficile que celui qui est le nôtre actuellement. Vos réponses seront anonymes et il vous faudra environ 10 minutes pour répondre au questionnaire. Une fois terminé, nous vous indiquerons à quel point vous aimez votre ville... Ou si, au contraire, vous devriez songer à la quitter !

L'an dernier, plus de 34 000 personnes ont voté aux Time Out Index et désigné New York comme ville la plus cool de la planète (permettez-nous d'en douter! #chauvin). Sur les autres villes, on a notamment appris que les habitants de Melbourne étaient des aficionados de concerts, que les Tokyoïtes passaient leur vie au resto et que les Madrilènes aiment tout particulièrement s'en jeter derrière la cravate. Quid de Paris ? Ses habitants étaient très fiers de leur ville au niveau artistique (ah la vie avant le Covid...) : 87 % considèrent la scène culturelle parisienne incroyable.

Cette année, le monde est un peu différent, tout comme notre sondage annuel auprès des citadins du monde entier. Alors que les villes commencent (doucement) à sortir de la pandémie, on aimerait savoir comment vous vous sentez en ce moment. Dites-nous tout !