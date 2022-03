Paris est-elle la meilleure ville au monde ? Il est temps de faire le test

Aidez-nous à déterminer à quel point Paris est cool (ou pas), en faisant le test.

C'est un des marronniers de la galaxie Time Out et grâce à lui, on a découvert les habitudes et travers des citadins du monde entier. Le temps est désormais venu de monter dans le wagon 2022 des Time Out Index ! A vous de nous dire ce que vous pensez de Paris, à l’heure où la période épidémique a changé bon nombre d’habitudes. Vos réponses seront anonymes et il vous faudra environ cinq minutes pour répondre au questionnaire. Une fois terminé, nous vous indiquerons à quel point vous aimez votre ville… Ou si, au contraire, vous devriez songer à la quitter !

L'an dernier, plus de 27 000 personnes ont voté aux Time Out Index et désigné San Francisco comme ville la plus cool de la planète, célébrant notamment son atmosphère progressive, inclusive et durable. On avait aussi vu Amsterdam cartonner dans les catégories environnementales et Manchester régaler côté créativité et vie nocturne.

Quant à Paris, chauvins au cœur sensible, asseyez-vous car l’an dernier, les Time Out Index, c’était tragique, avec une terrible chute à la 28e place ! Si 96 % des Parisiens considéraient la scène culturelle locale incroyable, seulement 6 % des votants parisiens percevaient la Ville Lumière comme verte et 1 % s'y sentaient à leur place… Autant dire qu’on a hâte de savoir comment vous vous sentez cette année. Avec (on l’espère), une remontée au classement de notre bonne vieille capitale !

Pour voter, c’est par ici que ça se passe !