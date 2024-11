Notre chère capitale s’installe sur le podium des meilleures villes du monde selon le dernier classement de Resonance Consultancy – elle décroche la 3e place. Mais gardez vos cocoricos pour plus tard : Paris, bien que fidèle au sommet, laisse Londres sur le trône. Dix ans que la ville britannique domine avec une régularité presque agaçante, comme si Big Ben donnait le tempo d’un règne sans fin.

Paris, dans la cour des grands (mais toujours pas reine) !

« Resonance a de nouveau analysé les principales villes des grandes zones métropolitaines mondiales de plus d’un million d’habitants », explique Chris Fair, président et PDG de Resonance. « Notre objectif, depuis une décennie, est de proposer l’approche la plus complète et holistique pour mesurer et comparer la perception et les performances des villes. » En clair : on passe chaque métropole au scanner, du béton aux selfies, et on leur attribue une note en combinant des données tangibles et les impressions subjectives de 22 000 sondés dans 31 pays. Paris ? Elle coche toutes les cases avec son patrimoine, sa gastronomie et sa culture, mais reste plantée là. Pendant ce temps, Londres rafle tout : touristes, investisseurs, et même les nuages et la pluie deviennent un argument marketing.

« En croisant les destinations qui viennent spontanément à l’esprit des gens lorsqu’ils pensent à où vivre, travailler et voyager avec l’évaluation rigoureuse des lieux que Resonance mène depuis près d’une décennie, nous avons créé une évaluation plus complète des villes », déclare Jason McGrath, vice-président exécutif chez Ipsos. Traduction : la perception, c’est le nerf de la guerre. Et là-dessus, Londres a une longueur d’avance, même sous la pluie.

Et Paris, dans tout ça ? Si elle reste la star européenne incontestée, elle observe de loin les 36 villes américaines qui trustent ce top 100 pour mieux confirmer une hégémonie transatlantique. Mais au fond, est-ce que Paris a vraiment besoin d’être première ? Elle inspire, intrigue, agace parfois, mais fascine toujours. Et c'est peut-être ça, son vrai superpouvoir.

Les 10 meilleures villes du monde en 2025 selon Resonance

Évaluées sur leur art de vivre, leur pouvoir de séduction et leur prospérité, voici les 10 villes qui font rêver le monde en 2025.