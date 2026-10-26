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Paris prolonge gratuitement l’ouverture des terrasses pour soutenir ses commerçants

Les bars et restaurants n'auront plus à payer la taxe sur les terrasses éphémères.

Écrit par
La Rédaction
Fontaine de Belleville café bistrot terrasse petit déjeuner
DR | La Fontaine de Belleville.
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Oui, il commence à faire froid mais c'est toujours ça de pris : la Ville de Paris a annoncé la prolongation gratuite de l’autorisation des terrasses estivales jusqu’au 30 novembre. Un geste de soutien qui fait suite aux dégradations et pillages dont ont été victimes les commerces parisiens après la manifestation du 17 octobre. La mairie a décompté 451 commerces vandalisés.

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a envoyé un courrier aux restaurants et bars de la ville pour annoncer la levée de la redevance sur les terrasses éphémères pour tout le mois de novembre, selon Le Parisien. En parallèle, une exonération totale des droits de terrasse et d'emprise de chantier sera soumise au vote du Conseil de Paris pour les établissements les plus durement touchés.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris a aussi mis en place un accompagnement d'urgence individuel à l'intention des commerçants, tandis que la CMA Île-de-France a activé un fonds de solidarité.

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