Partez fêter Bacchus dans le parc le plus féérique du Grand Paris

C’est l’heure des vendanges, on va donc fêter Bacchus. Mais pour cette bacchanale 2023, oubliez toge, amphore ou pampre et partez pour une déambulation tannico-onirique dans les jardins du Moulin Jaune. Ouvert au public quelques jours par an, ce bâtiment couleur poussin, posé le long d’un cours d’eau en Seine-et-Marne, est devenu le laboratoire de création d’un… clown, le Russe Slava.

Celui-ci a transformé le parc de sa résidence en une surréaliste exposition à ciel ouvert, une collaboration entre des artistes invités et le paysage. Ce clown ne plaisante pas : le parc est labellisé « jardin remarquable » et « patrimoine régional d’Ile-de-France » ! Entre les bosquets et les parterres fleuris, on peut croiser la roulotte tzigane d’une divinatrice, un cheval ailé signé Alona Kogan, une maison quadrupède digne d’un Miyazaki, un igloo immaculé…

Autant de lieux où vous pourrez baguenauder, siroter du vin (en vente à la buvette du moulin) et pique-niquer lors de ce week-end dionysiaque. Attention, réservation indispensable et dress code œnophile demandé. Sortez vos plus beaux atours violets, bordeaux et couleurs d'automne ! Bacchus ne badine pas avec le look.

Quand ? les 7 et 8 octobre.

Où ? 1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle.

Combien ? 20 €

Réservation ici