Pendant deux mois, la place de la Concorde se transforme en terrain de sport urbain

Parkour ! À quelques mois des Jeux (et oui), à la faveur desquels elle se transformera en un immense parc urbain, la place de la Concorde commence déjà à rouler sa bosse - et attend sagement que vous lui passiez dessus. Dès le 27 décembre et jusqu’au 25 février 2024, des équipements de parkour, pump track, basket 3x3 (et on en passe) ouverts à tous sont à dispo, avec une programmation spécifique prévue les week-ends et pendant les vacances.

S’il est possible d’en profiter en toute autonomie (et gratuitement), des animations diverses et variées sont proposées : tournois de basket, vélo, roller ou trottinette, corde à sauter ou… jeu d'échecs (sport cérébral, mais sport quand même - qui a sa propre fédé). Pendant les vacances de février, on attend même du golf. Pour la soif, une buvette est également installée tout près des équipements. Bonne ride !

Où ? Place de la Concorde, Paris 8e.

Quand ? Du 27 décembre au 25 février 2024.

Quoi ? Retrouver toutes les animations ici.