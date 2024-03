Pendant trois jours, un festival mêlant gastronomie et musique va surfer sur la Seine

Accord mets-son sur les flots. Du 7 au 9 mars, Petit Bain, l’indispensable barge amarrée quai de la Gare, va déplier la seconde édition de Delight, son festival en circuit court où sont thermomixés repas dans la cantine avec des concerts et DJ sets d’artistes aux esthétiques tranchantes comme une lame japonaise. Pour son banquet, Petit Bain s’est organisé de la sorte : quand toute la partie gastronomie sera mitonnée par Hello Ernest à travers un quatre mains entre les cheffes Priscilla Trâm et Margaux Fary – attendez-vous à des assiettes passe-passe entre goûts bistrotiers et asiatiques –, les plateaux musique seront chaque jour confiés à un (épatant) label différent.

Côté musique

Pour lancer le repas, les Suisses de Bongo Joe Records – connus notamment pour avoir sorti Altin Gün – viendront guerroyer avec Bound By Endogamy, duo synthpunk électronique aux sons passés au Moulinex. Le vendredi sera lui curaté par Teenage Menopause et Maple Death Records, entités sillonnant les contrées rock, noise ou électroniques, avec la venue d’Elena Colombi et ses ambiances industrielles de fin d’âge d’or de la sidérurgie, ou le concert de Blak Saagan Expaanded, dont les titres slaloment entre BO de films italiens des années 1970 et teintes plus krautrock. Quant à la fin du repas, elle a été confiée à Faeris, label imaginé par Jennifer Cardini et Lou Fauroux, pour une clôture célébrant les scènes club aventureuses avec la Marseillaise TTristana ou l’Argentine Catnapp. Bonne ouverture d’esprit et bon ap !

Quand ? du 7 au 9 mars 2024?

Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e.

Combien ? selon les soirs (billetterie ici).