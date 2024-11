PhotoSaintGermain : 5 artistes à ne pas rater dans le parcours

Un tout petit coin de Saint-Germain-des-Prés et une programmation photo qui envoie du lourd : welcome to PhotoSaintGermain, le festival de photographie parisien qui promet aux amateurs de beaux clichés de s'en mettre plein les yeux à travers 34 étapes bien tentantes. Un événement 100 % gratuit (après Art Basel, ça fait du bien) qui ne fait pas de compromis sur la qualité de la prog. Entre gros blazes et petits jeunes à coller de près, la rédaction de Time Out Paris vous présente un aperçu des temps forts du festival avec cinq artistes à suivre dans autant de lieux.

Mélissa Cornet & Kiana Hayeri - Réfectoire des Cordeliers

© Kiana Hayeri

On démarre ce top avec du lourd : la remise du 14e prix Carmignac du photojournalisme. Cette récompense, c’est un vrai coup de projecteur sur une discipline plus que jamais essentielle. Axé sur la condition des femmes et des filles en Afghanistan sous le régime des talibans, le prix valorise cette année le travail du duo Kiana Hayeri, photojournaliste canado-iranienne, et Mélissa Cornet, chercheuse française. Pour leur série No Woman's Land (un reportage de six mois soutenu par la Fondation Carmignac), elles ont rencontré plus de 100 Afghanes aux histoires poignantes, redonnant une voix à celles qui sont aujourd'hui carrément privées de parole dans l'espace public…

Où ? Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole-de-Médecine, Paris 6e.

Quand ? du lundi au dimanche de 11h à 19h.

Bayeté Ross Smith - Musée national Eugène-Delacroix

© Bayeté Ross Smith, Tone Poetix, Amber Montalvo, Michael Brady, “Our Kind of People”, 2010

Quasi sociologique, cette première expo française de l’Américain Bayeté Ross Smith pose des questions sur ce qui façonne notre perception de l’individu. En jouant sur les marqueurs comme les vêtements, la couleur de peau ou les signes d’appartenance à une classe sociale ou à un groupe ethnique, il invite à réfléchir à la manière dont ces éléments influencent notre regard. Le concept est simple : faire poser les mêmes modèles de la même manière, mais vêtus différemment, pour observer comment ces petits changements affectent notre perception. Ainsi, un même visage peut apparaître comme celui d'un milliardaire sur une photo, d'un hipster sur une autre, ou d’un jeune cadre dynamique sur une troisième. C'est une expérience visuelle captivante qui joue habilement avec les codes fondamentaux de la photographie pour nous amener à remettre en question nos propres préjugés et à explorer la complexité de notre perception des autres.

Où ? Musée national Eugène-Delacroix, 6 rue de Furstemberg, Paris 6e.

Quand ? du mercredi au lundi de 9h30 à 17h30.

Catherine DeLattre - Abraham & Wolff

© Catherine DeLattre Shoppers, Broadway, Upper West Side, NYC, 1979-80

Vous avez kiffé l’expo Tina Barney au Jeu de Paume ? Alors vous allez adorer celle consacrée à la photographe américaine Catherine DeLattre. Fascinée par la grande bourgeoisie de l’Upper East Side, cette artiste originaire de Pennsylvanie ne s’intéresse pas à “la jeunesse dorée de Manhattan” (les fans de Gossip Girl comprendront) mais à leurs grands-mères, tout aussi sapées, même pour une sortie rapide au marché du coin. Tailleurs Chanel sur le dos et Birkin à la main, ces seniors des quartiers huppés de New York inspirent à Catherine DeLattre une série de portraits colorés, réalisée à la fin des années 1970 et qui trône aujourd’hui sur les cimaises de la jeune galerie Abraham & Wolff.

Où ? Abraham & Wolff, 12 rue des Saints-Pères, Paris 7e.

Quand ? mardi de 11h à 18h, du mercredi au samedi de 11h à 19h.

Marilia Destot - Ségolène Brossette Galerie

© Marilia Destot, Les Mariés, 2019

D'origine lituanienne, Marilia Destot explore de manière poétique la diaspora juive de sa région, une histoire qui touche sa propre famille et qu’elle peine à s’approprier faute de documentation. En retournant sur les terres de ses ancêtres, elle se rend compte que les archives sont rares et ne lui apporteront pas les réponses qu'elle cherche. S'appuyant sur les récits de ses proches, la photographe s’enfonce alors dans la nature pour capturer l'absence, à travers des photographies hybrides agrémentées de collages et de dessins à l’aiguille. Son travail de mémoire onirique met en lumière l'absence criante d'un récit commun reconnu par l’Histoire et évoque une oppression discrète qui se murmure au sein des foyers. Mieux, elle réussit à combler un vide trop longtemps laissé béant.

Où ? Ségolène Brossette Galerie, 15 rue Guénégaud, Paris 6e.

Quand ? du mercredi au samedi de 14h à 19h.

Zdeněk Píša - Centre tchèque de Paris

© Zdeněk Píša, Okamžiky bezčasí/Moments hors temps

L’exposition Maison éphémère de la photographie contemporaine tchèque fait un carton en invitant les récents lauréats du prix Prague Photo Young Award à se dévoiler dans une expo collective qui décoiffe. Pour beaucoup, c'est le grand plongeon dans le monde de l'art. Parmi les élus, un prodige de 19 ans, Zdeněk Píša. Oui, c’est jeune, mais ses photos semblent chuchoter des secrets enfouis depuis des siècles. Sa série Moments hors temps jongle entre paysages et portraits dans une atmosphère chargée de nostalgie. Hommage à sa campagne tchèque natale, cette collection célèbre l’intemporel et confirme que le talent n'attend pas le nombre des années.

Où ? Centre tchèque de Paris, 18 rue Bonaparte, Paris 6e.

Quand ? du jeudi au dimanche de 13h à 19h.