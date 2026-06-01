Plongez avec Pharrell Williams dans une piscine de champagne

En 2010, la maison Moët & Chandon jetait un pavé (de glace) dans la mare (de champagne) en lançant la cuvée Ice Impérial. Sa particularité ? Elle a été élaborée pour être bue « en piscine », c’est à dire dans un grand verre avec trois glaçons. Une bouteille immaculée, carénée pour les journées caniculaires.

© Moët & Chandon Moët & Chandon Ice Imperial par Pharell

Cet été, la superstar Pharrell Williams en propose sa version exclusive, une bouteille épurée et minimale, sans le fourreau blanc. L’assemblage conçu pour que la glace n’altère pas l’intensité de la cuvée avec ses notes de fruits tropicaux et de fruits à noyau reste le même : 40 à 50 % de Pinot Noir, 30 à 40 % de Pinot Meunier et 10 à 20 % de Chardonnay et un dosage en sucre à 45 g/litre (contre 7 g dans le Moët Impérial Disponible dès maintenant à partir de 46 €.