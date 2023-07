Pouce en l'air pour les Petites Mains

Les Petites Mains reviennent se frotter à l’impériale splendeur du jardin du Palais Galliera. Le bienheureux musée de la Mode, presque dans les jupes de la tour Eiffel, dispose d’une majestueuse terrasse où, l’été, manger devient, dans ce 16e désertique, une activité follement chic.



Jusqu’à fin septembre, si le temps le permet, les cuisines en plein air envoient assiettes couture et cocktails siglés. Le midi, on y déjeune à prix fast fashion (entrée/plat ou plat/dessert 26 €). Le soir, le fraîchissime thon mi-cuit et haricots verts à l’arrabiata framboise, le poulpe grillé à partager et les desserts inspirés défilent au rythme des flashs de la tour qui scintille. Le must : en profiter pour visiter l’expo 1997 : Fashion Big Bang.

Suzy Dalleuze

Où ? Les Petites Mains 14 avenue du Président-Wilson 75016 Paris

Quand ? Du mardi au dimanche, 12h-14h30 - 19h-minuit

Réservation : https://www.lespetitesmains.paris/