Pour inaugurer sa salle Infinite, le Grand Rex lance un festival de toiles cultes (à prix réduit)

Vers l’Infinite et… yallah ! La nouvelle salle du Grand Rex ouvre officiellement ses portes avec un évènement inédit, le festival Infinite, qui présentera une armada de films cultes du 13 au 29 janvier. Une quarantaine de séances uniques et premium (sièges en cuir inclinables, son Dolby Atmos, bar dans la salle) à “prix d’ami”, le coût du billet tombant à 12 balles le temps du festival (contre 16 € en temps normal).

© Stanislas Gros

La prog, qui se plaît à quelques grands écarts, réunit essentiellement des blockbusters de référence de la culture pop : King Kong, Scarface, Retour Vers le Futur… Quelques cartons français aussi, comme Léon, Le Dîner de cons, ou Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. De notre côté, on hésite encore entre Le Bon, la Brute et le Truand et Le Cinquième Élément. Bon à savoir : une partie 2 du Festival Infinite est à prévoir très bientôt, avec encore plus de films. La suite au prochain épisode.

Où ? salle Infinite, le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e.

Quand ? du 13 au 29 janvier 2024.

Combien ? 12 € la séance - programmation complète.