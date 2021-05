Pour la Fête des Mères, la pâtisserie Dalloyau se met au CBD !

Oubliez les fleurs, les chocolats et surtout le collier de pâtes. Voilà un vrai cadeau original pour célébrer la fête des mamans, le 30 mai prochain. La pâtisserie Dalloyau, en collab' avec la Maison DIVIE (spécialisée dans les huiles au cannabidiol), sort quatre coffrets gourmands tout-CBD (non testés), disponibles du 13 mai au 21 juin 2021. Rappel : le CBD, de son nom complet cannabidiol, n'est pas un psychotrope. 100% légal, c'est ce petit frère non toxique de la beuh qui possèderait des vertus relaxantes.

Niveau tarif, ça commence à 8,90 € avec un gâteau à base de compotée de fraise vanillée au CBD, reposant sur un biscuit à la pistache de Sicile et au chanvre d'Atlantique, parfumé à l'agrume. Une autre box à 42,50 € réunit un cake au CBD "Divine Idylle" (oui, comme le titre de Vanessa Paradis) et une infusion bio mixant cannabidiol, gingembre et citron. Moyennant 69,50 €, vous avez droit à deux de ces cakes et au pisse-mémé nouvelle génération. Et pour 150 € ? Deux cakes au CBD, l'infusion et une huile bien-être contenant 20% de ce faux-cannabis ! De quoi faire basculer maman dans la chill out zone.

Voilà qui confirme ce que votre magazine préféré vous disait récemment : le CBD est bel et bien la dernière marotte des plus grands chefs, et la nouvelle hype en matière de gastronomie.

Quand ? Du 13 mai au 21juin 2021

Où ? En vente les points de vente Dalloyau (Boulogne, Paris, Neuilly-sur-Seine et les Galeries Lafayette) et sur le site Internet : www.dalloyau.fr