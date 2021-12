Pour le nouvel an, une soirée électronique va avoir lieu sur les Champs-Elysées

Allez, pour le nouvel an, on régale et on vous emmène sur les Champs ! Les clubs momentanément fermés, la mairie de Paris, en collab' avec la SACEM, a pris le parti pour la soirée du 31 décembre de brandir la carte de la sauterie en extérieur. Et quitte à investir une piste de danse de qualité, autant que celle-ci se nomme les Champs-Elysées.

Si l'on attend encore de savoir où aura précisément lieu la soirée (au pied de l'Arc de Triomphe ?), on sait qu'elle sera gratuite, qu'elle commencera à 22h et durera deux heures montre en main. Le temps d'y voir une affiche 100% féminine, très loin d'être déconnante au regard d'autres programmations musicales d'événements institutionnels.

Car à la table de marque musicale, on croise la papesse Jennifer Cardini, CEO du label Correspondant, qui devrait recouvrir l'avenue de ses kicks lasers house-disco. On y découvre également la toute aussi iconique Maud Geffray, ses mille explorations, ses BO et son duo avec Scratch Massive, ainsi que la jeune française u.r.traxla pour une embardée techno. Le son coupé, on lèvera le museau pour un spectacle pyrotechnique. Dernière chose, le masque sera obligatoire. Pensez peut-être aussi aux écharpes, gants et bonnets. C'est ça, se mettre sur son 31 !

Quoi ? Soirée du nouvel an sur les Champs-Elysées

Quand ? Vendredi 31 décembre 2021, de 22h à 00h30

Où ? Avenue des Champs-Elysées, Paris 8e

Combien ? Accès libre