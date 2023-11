Pour sa nouvelle expo, le Hangar Y vous invite à “prendre le soleil” tout l’hiver

Le nouveau hub culturel de Meudon lance sa nouvelle saison d’exposition cet hiver. Et laisse entrer le soleil à travers ses verrières.

Suns from Sunsets from Flickr © Penelope Umbrico

Après avoir inauguré sa programmation artistique avec une expo XXL autour de l’aviation (un projet qui coulait de source pour cet ancien hangar à dirigeables), le Hangar Y est prêt à entamer le deuxième chapitre de sa nouvelle vie. Du 16 décembre au 21 avril, le centre d’art géant entre étang et forêt se risque à tutoyer le Soleil, avec une éblouissante expo d’art contemporain ouverte à toutes les disciplines. Intitulé Prendre le soleil, le show sera fidèle au désir du centre de mêler culture, science et nature, en faisant dialoguer l’art et l’astronomie.



Sous le soleil, exactement

Sunset © Guillaume Aubry

Sans mauvais jeu de mots (mais avec quand même) : le programme a de quoi en mettre plein les yeux. Mêlant des installations in situ inédites à une riche sélection de photographies contemporaines, ainsi qu’à des vidéos, sculptures et broderies, l’expo dessine en un parcours foisonnant mille et une manières d’approcher le Soleil.

A l’affiche, des jeunes talents qu’on suit de près, comme l’artiste-chercheur Guillaume Aubry (qui a soutenu un doctorat sur les couchers de soleil !), mais aussi des noms bien identifiés de l’art contemporain comme Laurent Grasso ou Anne Lindberg. Let the Sun shine in.

Où ? Hangar Y, 9 avenue de Trivaux, 92190 Meudon.

Quand ? du 16 décembre 2023 au 21 avril 2024.

Combien ? 10 €. RÉSERVER ICI.