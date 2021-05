Pour ses 20 ans, le cultissime festival Parcours Saint-Germain place l'art dans la rue

© JR

The Anonymous Project : plus de 1500 affiches sur les murs de Saint-Germain

The Anonymous Project ? Initié par le réalisateur britannique Lee Shulman, il s’agit d’une sorte de giga-album photo visant à conserver une mémoire collective de la fin du 20ème siècle, à partir de diapositives abandonnées, retrouvées sur le tard. Des photos vintage mixant tous les milieux sociaux et culturels, qu'on a pu voir exposées un partout, comme à la Polka Factory ou à la Fab Agnès b. Pour le Parcours, The Anonymous Project investira les murs de Saint-Germain avec des affiches issues de son impressionnante collection, tirées à plus de 1500 exemplaires. Bon plan : les affiches pourront être achetées à la galerie Marie Victoire Poliakoff (micro-édition de 100 exemplaires par série !). Et ce n'est pas tout : Sorbonne Artgallery, de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dirigée par l’artiste Yann Toma, présentera aussi pour la première fois une collection inédite de The Anonymous Project, restée jusqu'ici très confidentielle : Sweet Dreams.

L'Ecole Kourtrajmé de Ladj Ly : à l'assaut des colonnes Morris JCDecaux !

Le réalisateur Ladj Ly, au palmarès Time Out des 50 personnes qui font le monde de demain, a lancé en 2018 l'Ecole Kourtrajmé à Clichy-sous-Bois : une école 100% indépendante et gratuite, centrée au départ autour du cinéma. L'artiste JR le rejoint en 2019 et l'actrice Ludivine Sagnier en 2020, ouvrant à leur tour les sections "Art et Image" et "Acting", sans condition de diplôme, ni limite d’âge. Bingo ! Pour cette édition de Parcours, les deux promotions d’étudiants de la section Art et Image investissent les fameuses colonnes Morris de JCDecaux, pour exposer leur travail, placé sous le signe de la fête.

A'A & The Freaks : une montagne de fleurs place Furstemberg

Sous le commissariat d’exposition de la revue d’architecture A'A', le cabinet d'architectes le plus arty de Paris, The Freaks, signera cette maousse sculpture florale de plus de 2 mètres de haut, faite de fleurs fraîches, en partenariat avec le fleuriste Fleurs d’Ici. Flower power !

Ugo Rondinone : une sculpture sur mesure de 2 m de haut, Place Saint-Germain-des-Prés

Grâce au soutien de la galerie Kamel Mennour, l'artiste Suisse Ugo Rondinone va expédier en direct de New-York une sculpture de plus de 2 mètres de haut, qui campera place saint-germain-des-prés. Habitué des majestueuses sculptures, le bonhomme propose sûrement l’œuvre la plus attirante : on a hâte !



Quoi ? 20e anniversaire du Parcours de Saint-Germain

Quand ? Du 1er au 10 juin 2021

Où ? En extérieur, dans plusieurs lieux emblématiques de Saint-Germain-des-Prés.

Combien ? Gratuit

Plus d"infos sur www.parcoursaintgermain.com.