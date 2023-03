Pour ses 25 ans, la Techno Parade annonce une édition historique

19 septembre 1998. La France vient de gagner la Coupe du monde, Zinédine Zidane est à ça de devenir président et la première édition de la Techno Parade secoue les rues de Paris avec 200 000 guincheurs à sa suite. Vingt-cinq ans plus tard, le samedi 23 septembre 2023, l’événement, toujours téléguidé par l’association Technopol (en collab avec Fun Radio et Wild Buzz Agency), remet une pièce dans la machine pour une 24e édition.

Et les organisateurs l’affirment avec enthousiasme (et majuscules), cette édition du quart de siècle sera “HISTORIQUE”. On attendra tout de même les détails du programme avant de sauter au plafond. Ce dont on est sûr, c’est que des dizaines de chars défileront dans la capitale, sonnant les cloches de toutes les chapelles électroniques, allant du très grand public aux plus radicaux. Si l’envie vous prend de monter un camtar et de faire partie de l’HISTOIRE, le formulaire de préinscription est ouvert. L’occasion de rejoindre les chars de Technopol, de l’Institut du monde arabe ou encore du club Liebe présents l’an dernier.