Pour ses cinq ans, le Floréal organise une fête d’anniversaire muy latino

Déjà cinq ans que ce spot arty et gourmand repris par Alexis et Lara Ossipovski anime son bout de Belleville. Ça se fête évidemment, et durant tout le mois d’octobre ! Le thème de la bamboche ? L’Amérique latine. Ainsi, côté cuisine, du 10 au 22 octobre, les assiettes vont se balader en Colombie avec les recettes de Juan Pablo Rojas Pineda, chef nomade passé chez Flocon ou Dame Jane. Dans la foulée, l’épicerie UFO va proposer une sauce piquante exceptionnelle en accord avec les plats. Caliente !

Et dans la partie galerie, les cimaises accueillent l’expo El Amor Hace Familia, où sept photographes et une peintre illustrent leurs liens intimes avec l’Amérique du Sud. Et comme ce ne serait pas une fête digne de ce nom sans musique, le 19 octobre, le duo Sancho & Pancho tiendra les platines jusqu’à minuit pour un mix dancehall baile qui va bien. Ça, c’est l’anni !

Où ? 43 rue des Couronnes, Paris 10e.

Quand ? Tout le mois d’octobre

Réservation ici