Les grands magasins Printemps ne se contentent plus de surfer sur la vague du numérique : ils viennent de sauter tête la première dedans. Depuis peu, le groupe accepte les paiements en cryptomonnaie. Un mouvement qui fait sens quand on sait que, d’après le baromètre 2024 de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 12 % des Français – et pas seulement les geeks – ont déjà un pied dans l’univers des cryptos, des NFT ou des stablecoins.

La crypto', pour les nuls : de l'argent version digitale et décentralisée, qui file d’un portefeuille virtuel à un autre sans passer par les banques. Pas de pièces ni de billets : tout est basé sur une technologie appelée blockchain, un immense registre numérique ultra-sécurisé. Le truc cool ? Pas besoin de chéquiers ni de RIB à rallonge – ici, tout se fait en quelques clics, que vous achetiez une pizza ou une œuvre d’art virtuelle.

Les Grands Magasins Printemps passent à la cryptomonnaie

Un gros pari, quasi iconoclaste, qui secoue un secteur souvent coincé dans ses traditions. Pour se faire, Printemps s'est associé à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance (et sa solution de paiement Binance Pay) et Lyzi, entreprise française spécialisée dans le réglement en cryptomonnaies.

« Alors que le retail continue d'évoluer, nous sommes fiers de voir notre technologie soutenir une enseigne française aussi emblématique que le Printemps », déclare David Princay, PDG de Binance France, dans un communiqué. « Cette initiative démontre la synergie possible entre la distribution de luxe traditionnelle et les solutions financières innovantes, offrant une expérience d'achat enrichie. »

QR code à la caisse, Binance Pay via Lyzi, ne reste plus qu'à choisir la cryptomonnaie de son choix pour valider la transaction : Bitcoin, Ethereum, ou même stablecoins comme l'EURI et l'USDC.