Métro parisien : quasi toutes les stations touchées par des fermetures cet été

L’été dernier, alors que le monde entier redoutait une bérézina du réseau ferré pendant les JO, tout avait finalement roulé. Un an plus tard, le scénario estival s’annonce nettement moins sympathique, avec de nombreuses fermetures sur les lignes de métro et de RER, déjà annoncées par la RATP. Et pas de jaloux : quasiment toutes les lignes de métro seront concernées. On vous les a toutes listées ci-dessous, histoire que vous puissiez ressortir votre bicyclette du local.

Pourquoi ces fermetures ?

Les raisons de ces coupures estivales varient selon les lignes : arrivée des nouvelles rames MF19, adaptation au gabarit et préparation des infrastructures, amélioration du système de pilotage automatique, ou encore création d’une aire de nettoyage des trains du côté de la porte de Versailles.

Ligne 1

Du 11 au 31 août, fermeture de la ligne entre les stations Charles de Gaulle–Étoile et La Défense.

Ligne 3

Du 28 juin au 3 août, fermeture de la ligne entre les stations Opéra et Gallieni.

Ligne 4

Du 5 au 14 juillet, fermeture de la ligne entre les stations Porte d’Orléans et Les Halles.

Ligne 6

Le 18 mai, fermeture de la ligne entre les stations Daumesnil et Nation.

Le 25 mai, fermeture de la ligne entre les stations Charles de Gaulle–Étoile et Trocadéro.

Le 15 juin, fermeture de toute la ligne.

Du 29 juin au 28 septembre, fermeture de la station Cambronne.

© Daboost / Shutterstock.com

Ligne 7

Du 18 au 24 juillet, fermeture de la ligne entre les stations La Courneuve – 8 Mai 1945 et Chaussée d’Antin – La Fayette.

Ligne 8

Du 18 au 31 août, fermeture de la ligne entre les stations Concorde et Reuilly–Diderot.

Ligne 9

Les 31 mai, 1er juin ainsi que du lundi 4 août, 22h45, au vendredi 8 août, fermeture de l’ensemble de la ligne.

Ligne 12

Du 28 juillet au 7 août, fermeture de la ligne entre les stations Montparnasse et Mairie d’Issy.

Ligne 13

Du 14 juillet au 31 août, fermeture de la station Gabriel Péri.

Du 18 au 20 juillet, fermeture de la station Gaîté.

Du 21 juillet au 31 août, fermeture de la station Pernety.

Ligne 14

Les 21 mai, 4, 11, 18, 25 juin, 2, 9, 16, 23 juillet, fermeture de l’ensemble de la ligne à partir de 22h.

Les 30, 31 mai, 15, 29 juin ainsi que du 4 au 8 août, fermeture de l’ensemble de la ligne.

Pour découvrir les fermetures sur le RER A, c’est par là ; pour le RER B, c’est par ici.