Raclette, ice bar et pétanque sur glace : le Kube Hôtel relance son événement Après-Ski

En cette période de sports d'hiver, on vous invite à prendre vos bâtons de randonnée pour grimper tout en haut de la capitale. Du 15 au 27 février 2022, l'original hôtel Kube, situé dans le 18e arrondissement, revient sur les pistes festives avec une nouvelle édition de son événement Après-Ski. Pendant treize jours, deux chalets en bois vont s'installer dans la cour de l'hôtel, refourguant raclettes, chocolat, cocktails, crêpes et vin chaud à tire-larigot.

Une fois l'estomac rempli, vous aurez la possibilité de crapahuter pour boire un coup dans l'espace vedette du Kube, son ice bar et sa fraîche ambiance à - 20 °C. Et s'il est accessible en tout temps, l'ice bar a récemment eu droit à un petit lifting puisqu'il accueillera… un terrain de pétanque sur glace ! On nous dit dans l'oreillette qu'un forfait “Ice Bar/Pétanque” sera mis en vente au tarif de 35 €, comprenant une session de 45 minutes avec deux cocktails, un shot et parties de pétanque et de fléchettes. Enfin, il est également question d'un brunch de clôture le dimanche 27 février. Dress-code ? On dira après-ski.

Quoi ? Après-Ski

Quand ? Ouvert tous les jours, du 15 au 27 février 2022, de 14h à 22h30. Brunch le 27 février, de midi à 15h30.

Où ? 1 passage Ruelle, Paris 18e

Combien ? Session Ice Bar + Pétanque sur glace (durée : 45 minutes) : 35 €